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Exposition Photographique Tassillé

Exposition Photographique Tassillé samedi 6 juin 2026.

Adresse : 4 rue de la Mairie

Ville : 72540 Tassillé

Département : Sarthe

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tassillé

Exposition Photographique

4 rue de la Mairie Tassillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13

Abstractions Photographiques
Gilles Gourmaud vous invite à découvrir son exposition   .

4 rue de la Mairie Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 92 97 

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English :

Photographic abstractions

L’événement Exposition Photographique Tassillé a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Vallée de la Sarthe