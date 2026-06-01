Exposition Photographique Tassillé
Exposition Photographique Tassillé samedi 6 juin 2026.
Tassillé
Exposition Photographique
4 rue de la Mairie Tassillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13
Abstractions Photographiques
Gilles Gourmaud vous invite à découvrir son exposition .
4 rue de la Mairie Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 92 97
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English :
Photographic abstractions
L’événement Exposition Photographique Tassillé a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Vallée de la Sarthe