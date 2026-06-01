Tassillé

Exposition Photographique

4 rue de la Mairie Tassillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13

Abstractions Photographiques

Gilles Gourmaud vous invite à découvrir son exposition .

4 rue de la Mairie Tassillé 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 92 97

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English :

Photographic abstractions

L’événement Exposition Photographique Tassillé a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Vallée de la Sarthe