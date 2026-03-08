Exposition photographique témoigner Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement

Exposition photographique témoigner

Du 12/03 au 14/06/2026 le mercredi de 10h à 13h. Le jeudi et vendredi de 12h à 17h. Le samedi de 10h à 17h. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2026-03-12

fin : 2026-06-14

2026-03-12

Le consistoire protestant de l’Arc Phocéen présente une exposition photographique inédite intitulée TEMOIGNER . Déployée dans trois temples de la ville, elle propose trois regards complémentaires sur la présence protestante aujourd’hui dans la cité.

Au Temple Grignan et Parvis du Protestantisme

L’accueil et le Service , une série consacrée à la diaconie et à l’engagement social. .

Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur protestants.marseille@gmail.com

English :

The Arc Phocéen Protestant Consistory presents an original photographic exhibition entitled TEMOIGNER . Displayed in three of the city?s temples, it offers three complementary views of the Protestant presence in the city today.

