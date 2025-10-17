Exposition photographique: Terres Perdues Cité des Pyrénées Maison de la montagne Pau

Cité des Pyrénées Maison de la montagne 29B Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques

Terres Perdues est une exploration photographique des Pyrénées sauvages, une démarche dans laquelle les éléments climatiques les plus tourmentés agissent comme un révélateur sur le visage primitif des montagnes.

Ces images ouvrent des fenêtres sur un monde insoupçonné, figeant les atmosphères uniques de ces hautes altitudes. .

