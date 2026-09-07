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Exposition photographique « Thurins avant / maintenant », Maison pour tous Thurins, Thurins

vendredi 18 septembre 2026 · Maison pour tous Thurins · Thurins

Exposition photographique « Thurins avant / maintenant », Maison pour tous Thurins, Thurins

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison pour tous Thurins
Adresse
15 route d'Yzeron 69510 Thurins
Ville
69510 Thurins
Département
Rhône

Exposition photographique « Thurins avant / maintenant » 18 et 19 septembre Maison pour tous Thurins Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir Thurins avant / maintenant à partir des cartes postales anciennes du villages et des photos actuelles du club photo de la MPT.

Maison pour tous Thurins 15 route d’Yzeron 69510 Thurins Thurins 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 78 48 99 60 https://www.maisonpourtousthurins.fr/ Parking à proximité, de plein pied.
Venez découvrir Thurins avant / maintenant à partir des cartes postales anciennes du villages et des photos actuelles du club photo de la MPT.

©GRHPT