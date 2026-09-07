Exposition photographique « Thurins avant / maintenant », Maison pour tous Thurins, Thurins

Informations pratiques

Exposition photographique « Thurins avant / maintenant » 18 et 19 septembre Maison pour tous Thurins Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir Thurins avant / maintenant à partir des cartes postales anciennes du villages et des photos actuelles du club photo de la MPT.

Maison pour tous Thurins 15 route d’Yzeron 69510 Thurins Thurins 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 78 48 99 60 https://www.maisonpourtousthurins.fr/ Parking à proximité, de plein pied.

Venez découvrir Thurins avant / maintenant à partir des cartes postales anciennes du villages et des photos actuelles du club photo de la MPT.

©GRHPT