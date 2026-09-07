Exposition photographique « Thurins avant / maintenant », Maison pour tous Thurins, Thurins
vendredi 18 septembre 2026 · Maison pour tous Thurins · Thurins
Informations pratiques
Exposition photographique « Thurins avant / maintenant » 18 et 19 septembre Maison pour tous Thurins Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez découvrir Thurins avant / maintenant à partir des cartes postales anciennes du villages et des photos actuelles du club photo de la MPT.
Maison pour tous Thurins 15 route d’Yzeron 69510 Thurins Thurins 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 78 48 99 60 https://www.maisonpourtousthurins.fr/ Parking à proximité, de plein pied.
Venez découvrir Thurins avant / maintenant à partir des cartes postales anciennes du villages et des photos actuelles du club photo de la MPT.
©GRHPT