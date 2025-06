Exposition photographique « Visages du monde » Coutances 14 juillet 2025 10:00

Manche

Exposition photographique « Visages du monde » 4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-07-14

Visages du Monde Une invitation au voyage par le photographe Jean-Yves Desfoux

Vietnam, Pérou, Cuba, Cambodge, Sénégal… le photographe Jean Yves Desfoux nous emmène dans ses pas de reporter et nous invite avec cette exposition intitulée Visages du monde dans les contrées les plus reculées de la planète, à la rencontre des différentes ethnies et populations du monde rural. Au plus près des habitants, loin des sentiers battus, il nous propose également de redécouvrir les villes de New York, Moscou, Belfast, Budapest, Istanbul etc…. au travers d’une galerie de portraits de voyages et des rencontres qu’il a fait, de par le monde, pendant sa carrière de photojournaliste C’est vrai qu’avec ma vie professionnelle de reporter-photographe Ouest-France et ma passion personnelle des voyages j’ai cumulé et visité près d’une quarantaine de pays. J’ai sélectionné ici des rencontres qui m’ont marquées avec un focus tout particulier sur le Vietnam et le Cambodge mon Asie Coup de cœur- et le Pérou, pays d’Amérique du sud, l’une de mes dernières destinations .

On sent dans le travail du globe-trotter normand toujours une approche sensible et bienveillante de ses sujets, une écoute, un moment de partage qui lui permettent de capter ces expressions si naturelles, sur le vif et dans leur cadre naturel Que vous soyez ici à photographier les maquignons de la foire de Lessay ou sur les marchés, perdus dans les montagnes à l’autre bout du monde, cette approche complice et chaleureuse, est très importante. C’est vrai que j’aime les gens et, partout dans le monde, j’aime les photographier explique le journaliste aujourd’hui en retraite mais toujours passionné de reportage avant de conclure J’aime m’immerger dans la vie des gens au plus près de leur réalité quotidienne, partager de courts moments de complicité en de brèves rencontres pour saisir ces regards et sourires. Je suis beaucoup plus un photographe de visages que… de paysages ! ajoute le reporter.

Sa passion pour l’image conjuguée à ses racines rurales (il est fils de petits paysans du sud-manche) l’ont tout naturellement amené à ce travail photographique auprès des populations les plus modestes, au contact des ethnies les plus reculées dans les rues, dans les montagnes et campagnes, sur les marchés…

Cette galerie de portraits de voyages est réalisée dans l’esprit de la street photography avec ici en plus une approche très documentaire et journalistique du reporter. Dans chacune de ces images humanistes et bienveillantes on sent la relation privilégiée et la complicité que le reporter tisse avec les autochtones pour en capter des moments d’une grande spontanéité, en toute simplicité et de toute beauté.

www.atelierles4routes.com

www.jeanyvesdesfoux.com

Cet événement est mis en place avec le soutien de l’APPN Association pour la Promotion de la Photographie en Normandie. Cette jeune association a pour objectif de développer des projets autour de l’image sur notre territoire en valorisant le travail des photographes normands par des projets d’expositions, d’édition et de rencontres avec le public. L’APPN est soutenue par la Crédit-Mutuel Maine-Anjou-Basse Normandie qui avec son dispositif Créavenir, aide les projets associatifs culturels pour la valorisation de notre territoire, le développement local et la création de lien social.

4 Rue Saint-Pierre

Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82 lagaleriedessept@gmail.com

English : Exposition photographique « Visages du monde »

« Visages du Monde »: An invitation to travel by photographer Jean-Yves Desfoux

Vietnam, Peru, Cuba, Cambodia, Senegal? photographer Jean Yves Desfoux takes us along in his reporter’s footsteps with this exhibition entitled « Visages du monde » (Faces of the World), inviting us to the most remote regions of the planet, to meet the different ethnic groups and populations of the rural world. He also invites us to rediscover the cities of New York, Moscow, Belfast, Budapest, Istanbul etc., through a gallery of travel portraits and encounters he has made around the world during his career as a photojournalist: « It’s true that in my professional life as a reporter-photographer for Ouest-France and my personal passion for travel, I have visited almost forty countries. Here, I have selected some of the encounters that have left their mark on me, with a particular focus on Vietnam and Cambodia my Asia Coup de Coeur and the South American country of Peru, one of my most recent destinations.

The « Norman globetrotter » always takes a sensitive, sympathetic approach to his subjects, listening to them and sharing moments that enable him to capture such natural expressions in their natural setting: « Whether you’re here photographing the horse-riders at the Lessay fair or at the market, lost in the mountains on the other side of the world, this warm, friendly approach is very important. It?s true that I love people and, wherever I am in the world, I love photographing them, » explains the journalist, now retired but still passionate about reporting, before concluding: « I like to immerse myself in people?s lives as close as possible to their everyday reality, sharing short moments of complicity in brief encounters to capture those glances and smiles. I’m much more of a photographer of faces than landscapes, » he adds.

His passion for photography combined with his rural roots (he is the son of small farmers in the south of the Channel) naturally led him to this photographic work with the most modest populations, in contact with the most remote ethnic groups in the streets, in the mountains and countryside, on the markets?

This gallery of travel portraits is produced in the spirit of « street photography », with a highly documentary and journalistic approach. In each of these humanistic, benevolent images, we sense the special relationship and complicity that the reporter builds with the locals, capturing moments of great spontaneity, simplicity and beauty.

www.atelierles4routes.com

www.jeanyvesdesfoux.com

This event is organized with the support of APPN: Association pour la Promotion de la Photographie en Normandie. The aim of this young association is to develop image-based projects in our region, promoting the work of Norman photographers through exhibitions, publications and public events. APPN is supported by Crédit-Mutuel Maine-Anjou-Basse Normandie, which, through its Créavenir program, helps cultural association projects to promote our region, local development and the creation of social links.

German :

« Gesichter der Welt »: Eine Einladung zur Reise durch den Fotografen Jean-Yves Desfoux

Vietnam, Peru, Kuba, Kambodscha, Senegal… Der Fotograf Jean-Yves Desfoux nimmt uns mit auf seine Reporterreise und lädt uns mit dieser Ausstellung mit dem Titel « Gesichter der Welt » in die entlegensten Gegenden der Welt ein, um die verschiedenen Ethnien und ländlichen Bevölkerungsgruppen zu treffen. In der Nähe der Einwohner, fernab der ausgetretenen Pfade, lädt er uns auch dazu ein, die Städte New York, Moskau, Belfast, Budapest, Istanbul usw. neu zu entdecken, indem er eine Porträtgalerie der Reisen und Begegnungen zeigt, die er während seiner Karriere als Fotojournalist auf der ganzen Welt gemacht hat: « Es stimmt, dass ich mit meinem Berufsleben als Fotoreporter von Ouest-France und meiner persönlichen Leidenschaft für das Reisen fast vierzig Länder besucht und kumuliert habe. Ich habe hier einige Begegnungen ausgewählt, die mich beeindruckt haben, mit einem besonderen Fokus auf Vietnam und Kambodscha mein Asien Coup de c?ur und Peru, ein Land in Südamerika, eines meiner letzten Reiseziele ».

In der Arbeit des « normannischen Weltenbummlers » spürt man stets eine sensible und wohlwollende Herangehensweise an seine Motive, ein Zuhören und einen Moment des Teilens, die es ihm ermöglichen, diese so natürlichen Ausdrücke in ihrer natürlichen Umgebung einzufangen: « Ob Sie hier die Pferdehändler auf dem Jahrmarkt von Lessay fotografieren oder auf den Märkten, die sich in den Bergen am anderen Ende der Welt befinden, diese komplizenhafte und warmherzige Herangehensweise ist sehr wichtig. Ich liebe die Menschen und ich liebe es, sie überall auf der Welt zu fotografieren », erklärt der Journalist, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet, aber immer noch leidenschaftlich gerne berichtet, und fügt hinzu: « Ich liebe es, in das Leben der Menschen einzutauchen, so nah wie möglich an ihrem Alltag zu sein, kurze Momente der Verbundenheit in kurzen Begegnungen zu teilen, um diese Blicke und das Lächeln einzufangen. Ich bin viel mehr ein Fotograf von Gesichtern als von Landschaften », fügt der Reporter hinzu.

Seine Leidenschaft für Bilder und seine ländlichen Wurzeln (er ist der Sohn von Kleinbauern im Südmanchester) haben ihn ganz natürlich zu dieser fotografischen Arbeit mit den einfachsten Bevölkerungsgruppen geführt

Diese Galerie von Reiseporträts wurde im Geiste der « Street Photography » erstellt, hier jedoch mit einem sehr dokumentarischen und journalistischen Ansatz des Reporters. In jedem dieser humanistischen und wohlwollenden Bilder spürt man die privilegierte Beziehung und die Komplizenschaft, die der Reporter mit den Einheimischen aufbaut, um Momente von großer Spontaneität, Einfachheit und Schönheit einzufangen.

www.atelierles4routes.com

www.jeanyvesdesfoux.com

Diese Veranstaltung wird mit der Unterstützung von APPN durchgeführt: Association pour la Promotion de la Photographie en Normandie (Verein zur Förderung der Fotografie in der Normandie). Dieser junge Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Projekte rund um das Bild in unserer Region zu entwickeln, indem er die Arbeit normannischer Fotografen durch Ausstellungsprojekte, Veröffentlichungen und Begegnungen mit dem Publikum aufwertet. Die APPN wird von der Bank Crédit-Mutuel Maine-Anjou-Basse Normandie unterstützt, die mit ihrem Programm Créavenir kulturelle Vereinsprojekte fördert, die zur Aufwertung unserer Region, zur lokalen Entwicklung und zur Schaffung von sozialen Bindungen beitragen.

Italiano :

« Volti del mondo »: un invito al viaggio del fotografo Jean-Yves Desfoux

Vietnam, Perù, Cuba, Cambogia, Senegal: il fotografo Jean Yves Desfoux ci porta sulle orme del suo reporter con questa mostra intitolata « Faces of the World », invitandoci a viaggiare nelle zone più remote del pianeta, per incontrare le diverse etnie e popolazioni del mondo rurale. Ci invita anche a riscoprire le città di New York, Mosca, Belfast, Budapest, Istanbul, ecc. attraverso una galleria di ritratti di viaggio e di incontri che ha fatto in giro per il mondo durante la sua carriera di fotoreporter: « È vero che nella mia vita professionale di reporter-fotografo per Ouest-France e nella mia passione personale per i viaggi, ho visitato quasi quaranta Paesi. Qui ho selezionato alcuni degli incontri che mi hanno maggiormente impressionato, con particolare attenzione al Vietnam e alla Cambogia i miei paesi asiatici preferiti e al Perù, un paese sudamericano che è stato una delle mie ultime destinazioni.

Nel lavoro di questo normanno giramondo si percepisce sempre un approccio sensibile e premuroso nei confronti dei suoi soggetti, un ascolto, un momento di condivisione che gli permette di catturare espressioni così naturali, sul posto e nel loro ambiente naturale: « Che si tratti di fotografare i cavalieri alla fiera di Lessay o i mercati, sperduti tra le montagne dall’altra parte del mondo, questo approccio caloroso e amichevole è molto importante. È vero che amo le persone e, ovunque mi trovi nel mondo, amo fotografarle », spiega il giornalista, ora in pensione ma ancora appassionato di reportage, prima di concludere: « Mi piace immergermi nella vita delle persone il più vicino possibile alla loro realtà quotidiana, condividendo brevi momenti di complicità in brevi incontri per catturare quegli sguardi e quei sorrisi. Sono molto più un fotografo di volti che di paesaggi », aggiunge.

La sua passione per la fotografia unita alle sue radici rurali (è figlio di piccoli agricoltori del sud della Manica) lo ha portato naturalmente a questo lavoro fotografico con le popolazioni più modeste, a contatto con le etnie più remote nelle strade, nelle montagne e nelle campagne, nei mercati?

Questa galleria di ritratti di viaggio è realizzata nello spirito della fotografia di strada, con l’aggiunta di un approccio altamente documentaristico e giornalistico. In ognuna di queste immagini umanistiche e attente, si percepisce il rapporto speciale e la complicità che il reporter instaura con la gente del posto, catturando momenti di grande spontaneità, semplicità e bellezza.

www.atelierles4routes.com

www.jeanyvesdesfoux.com

Questo evento è organizzato con il sostegno di APPN: Association pour la Promotion de la Photographie en Normandie. L’obiettivo di questa giovane associazione è quello di sviluppare progetti basati sull’immagine in Normandia, promuovendo il lavoro dei fotografi normanni attraverso mostre, pubblicazioni ed eventi pubblici. L’APPN è sostenuta dal Crédit-Mutuel Maine-Anjou-Basse Normandie che, attraverso il programma Créavenir, aiuta i progetti delle associazioni culturali a promuovere la nostra regione, lo sviluppo locale e la creazione di legami sociali.

Espanol :

« Rostros del mundo »: una invitación a viajar del fotógrafo Jean-Yves Desfoux

Vietnam, Perú, Cuba, Camboya, Senegal… el fotógrafo Jean Yves Desfoux nos lleva tras los pasos de su reportero con esta exposición titulada « Rostros del mundo », invitándonos a viajar a los lugares más recónditos del planeta, al encuentro de las diferentes etnias y poblaciones del mundo rural. También nos invita a redescubrir las ciudades de Nueva York, Moscú, Belfast, Budapest, Estambul, etc. a través de una galería de retratos de viajes y encuentros que ha realizado por todo el mundo a lo largo de su carrera como fotoperiodista: « Es cierto que en mi vida profesional como reportero-fotógrafo para Ouest-France y mi pasión personal por los viajes, he visitado casi cuarenta países. Aquí he seleccionado algunos de los encuentros que más me han impresionado, con especial atención a Vietnam y Camboya -mis países asiáticos favoritos- y Perú, país sudamericano que fue uno de mis últimos destinos ».

En el trabajo de este trotamundos normando, siempre se percibe un acercamiento sensible y atento a sus sujetos, una escucha, un momento de compartir que le permiten captar esas expresiones naturales, in situ y en su entorno natural: « Ya sea fotografiando a los jinetes en la feria de Lessay o en los mercados, perdido en las montañas del otro lado del mundo, este acercamiento cálido y amistoso es muy importante. Es cierto que me encanta la gente y, esté donde esté en el mundo, me encanta fotografiarla », explica el periodista, ya jubilado pero aún apasionado por el reportaje, antes de concluir: « Me gusta sumergirme en la vida de las personas lo más cerca posible de su realidad cotidiana, compartir breves momentos de complicidad en encuentros breves para captar esas miradas y sonrisas. Soy mucho más fotógrafo de rostros que de paisajes », añade.

Su pasión por la fotografía unida a sus raíces rurales (es hijo de pequeños agricultores del sur de la Mancha) le llevaron de forma natural a este trabajo fotográfico con las poblaciones más modestas, en contacto con las etnias más remotas en la calle, en la montaña y el campo, en los mercados?

Esta galería de retratos de viajes está realizada en el espíritu de la fotografía de calle, con el añadido de un enfoque altamente documental y periodístico. En cada una de estas imágenes humanistas y cuidadas, percibimos la especial relación y complicidad que el reportero construye con los lugareños, captando momentos de gran espontaneidad, sencillez y belleza.

www.atelierles4routes.com

www.jeanyvesdesfoux.com

Este acto se organiza con el apoyo de APPN: Association pour la Promotion de la Photographie en Normandie. El objetivo de esta joven asociación es desarrollar proyectos basados en la imagen en Normandía mediante la promoción del trabajo de los fotógrafos normandos a través de exposiciones, publicaciones y actos públicos. La APPN cuenta con el apoyo del Crédit-Mutuel Maine-Anjou-Basse Normandie que, a través de su programa Créavenir, ayuda a proyectos de asociaciones culturales para la promoción de nuestra región, el desarrollo local y la creación de vínculos sociales.

