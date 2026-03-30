Exposition photographiques de rapaces Quai Rossignol Vic-en-Bigorre
Exposition photographiques de rapaces Quai Rossignol Vic-en-Bigorre mercredi 1 avril 2026.
Exposition photographiques de rapaces
Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-01
La médiathèque accueille l’exposition des photographies de rapaces de Thierry Lamoot (Vic-team photos).
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture.
– mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
– vendredi de 14h à 18h,
– samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
.
Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr
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English :
The media library hosts an exhibition of raptor photographs by Thierry Lamoot (Vic-team photos).
Free admission during opening hours.
? Wednesday, 10am to 12pm and 2pm to 7pm,
? Friday, 2pm to 6pm,
? Saturday, 9am to 12:30pm and 2pm to 5pm
L’événement Exposition photographiques de rapaces Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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