Exposition photographiques de rapaces Quai Rossignol Vic-en-Bigorre

Exposition photographiques de rapaces

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-01

La médiathèque accueille l’exposition des photographies de rapaces de Thierry Lamoot (Vic-team photos).

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture.

– mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,

– vendredi de 14h à 18h,

– samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

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Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

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English :

The media library hosts an exhibition of raptor photographs by Thierry Lamoot (Vic-team photos).

Free admission during opening hours.

? Wednesday, 10am to 12pm and 2pm to 7pm,

? Friday, 2pm to 6pm,

? Saturday, 9am to 12:30pm and 2pm to 5pm

L’événement Exposition photographiques de rapaces Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65