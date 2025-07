EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUES D’IRENE DORIA IMPRESSIONS CONTEMPORAINES Mamers

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUES D’IRENE DORIA IMPRESSIONS CONTEMPORAINES

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-28

2025-08-02

Exposition artistique de la photographe Irène Doria

Toutes réflexions faites…

Irene Doria ne photographie pas un sujet frontalement ; elle le capte par le détour de sa réflexion aqueuse, frémissante d’un vibrato toujours perceptible. Paysages, silhouettes éthérées, maisons lacustres ou abstractions liquéfiées exsudent de ses eaux amniotiques pour aboutir sous nos yeux en de poétiques visions qui invitent le spectateur à la rêverie. A l’évidente réalité d’une image, Irene Doria nous offre en opposition son envers chargé d’évocation suggestive. Éternel éphémère, pour toujours inversé dans une fragilité ténue que l’artiste a su saisir en triomphant des aléas du hasard. Dans un monde durement matérialiste, elle ouvre une fenêtre sur un univers sensible et instable où par la simple grâce d’un reflet fugace, elle amortit la brutalité de notre environnement. L’éloquence de l’indicible face à un quotidien têtu et prosaïque. Sa créativité nous invite à ‘une lecture en miroir’ du monde qui nous entoure, explorant une réalité fuyante que ses clichés ont néanmoins saisis au vol dans leur vérité relative.

Si les peintres ont utilisé la photographie pour réaliser certaines de leurs œuvres, Irène Doria inverse le processus pour nous donner avec ses photos une nouvelle picturalité figurative ou abstraite avec ses anamorphoses aquatiques et dont la seule clé est notre regard.

Jean Palermo, préface du livre Impressions Contemporaines

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 1er au 28 août 2025 Entrée libre –

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h et dimanche de 10h à 12h. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

