Exposition photograpies, Jupilles
3 Place André Ricordeau Jupilles Sarthe
Début : 2026-01-11 09:30:00
fin : 2026-02-15
2026-01-11
Exposition des photographies de Nicole Olivier, des noirs et blancs, de son ombre à la lumière.
3 Place André Ricordeau Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 61 90 59
English :
Exhibition of Nicole Olivier’s photographs, black and white, from her shadow to the light.
