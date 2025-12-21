Exposition photograpies, Jupilles

Exposition photograpies

3 Place André Ricordeau Jupilles Sarthe

Début : 2026-01-11 09:30:00

fin : 2026-02-15

2026-01-11

Exposition des photographies de Nicole Olivier, des noirs et blancs, de son ombre à la lumière.

3 Place André Ricordeau Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 61 90 59

English :

Exhibition of Nicole Olivier’s photographs, black and white, from her shadow to the light.

