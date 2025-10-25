EXPOSITION PHOTOS 10 ANS DU CLUB IMAGIN’RETZ Salle annexes Lila & Muguet Saint-Père-en-Retz

EXPOSITION PHOTOS 10 ANS DU CLUB IMAGIN’RETZ Salle annexes Lila & Muguet Saint-Père-en-Retz samedi 25 octobre 2025.

EXPOSITION PHOTOS 10 ANS DU CLUB IMAGIN’RETZ

Salle annexes Lila & Muguet 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Exposition de photos à l’occasion des 10 ans du club Imagin’Retz

https://imaginretz.jimdofree.com/ .

Salle annexes Lila & Muguet 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION PHOTOS 10 ANS DU CLUB IMAGIN’RETZ Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Saint Brevin