EXPOSITION PHOTOS 10 ANS DU CLUB IMAGIN’RETZ Salle annexes Lila & Muguet Saint-Père-en-Retz samedi 25 octobre 2025.
Salle annexes Lila & Muguet 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25 2025-10-26
Exposition de photos à l’occasion des 10 ans du club Imagin’Retz
https://imaginretz.jimdofree.com/ .
Salle annexes Lila & Muguet 1 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 76 92 elise.baylot@maisonpourtous.fr
