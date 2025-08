EXPOSITION PHOTOS ABADIE, IMPRIMEURS, LIBRAIRES A SAINT-GAUDENS (1825-1985) GALERIE PHOTO OFFICE DE TOURISME Saint-Gaudens

EXPOSITION PHOTOS ABADIE, IMPRIMEURS, LIBRAIRES A SAINT-GAUDENS (1825-1985)

GALERIE PHOTO OFFICE DE TOURISME 2 RUE THIERS Saint-Gaudens Haute-Garonne

L’office de tourisme en partenariat avec l’antenne des archives départementale vous présente l’inoubliable Génération ABADIE l’imprimerie toute une histoire !

Cette exposition unique comporte des photos d’époque de l’ancienne librairie, des portraits, des photos de voyages, repas de famille…

Une exposition, un voyage dans le temps que nous a permis de réaliser l’antenne des archives départementales de St Gaudens, la société des études du Comminges, avec les témoignages et souvenirs précieux de descendants de la famille Abadie, de Françoise … sans qui cette exposition n’aurait pas été possible .

Vernissage de l’exposition jeudi 18 Septembre 17h30 .

Ouvert exceptionnellement le dimanche 21 Septembre dans le cadre des journées du patrimoine. .

GALERIE PHOTO OFFICE DE TOURISME 2 RUE THIERS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

English :

The tourist office, in partnership with the departmental archives, presents the unforgettable Génération ABADIE l’imprimerie toute une histoire!

German :

Das Fremdenverkehrsamt präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Archiv des Departements die unvergessliche Ausstellung Generation ABADIE Die Druckerei eine ganze Geschichte!

Italiano :

L’ufficio del turismo, in collaborazione con la sezione degli archivi dipartimentali, presenta l’indimenticabile Génération ABADIE l’imprimerie toute une histoire!

Espanol :

¡La oficina de turismo, en colaboración con la sección departamental de archivos, presenta la inolvidable Génération ABADIE l’imprimerie toute une histoire!

