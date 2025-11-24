Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France Palais des Congrès d’Arcachon Arcachon
Palais des Congrès d'Arcachon 6 Boulevard Promenade Veyrier Montagnère Arcachon Gironde
Gratuit
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-26
2025-11-24
Pour fêter ce 70ème anniversaire, signe d’une longévité exceptionnelle, nous vous proposons de découvrir la France à travers un autre regard, celui des photographes de l’agence Only France. Un voyage insolite au cœur de nos régions.
Le lancement de l’exposition photos se tiendra prochainement à Arcachon et mettra en lumière la beauté et la diversité de nos paysages
Ailleurs… en France avec Gîtes de France® , un voyage visuel au cœur de nos régions !
Cette exposition propose un regard inspirant sur les richesses naturelles et patrimoniales de la France, à travers une sélection de photos évoquant la diversité et la beauté de nos territoires.
Du 24 au 26 novembre 2025 Palais des Congrès d’Arcachon 6 Bd Veyrier Montagnères
– Lundi 24 novembre de 14h à 17h
– Mardi 25 novembre de 10h à 17h
– Mercredi 26 novembre de 10h à 12h .
+33 5 56 81 54 23
