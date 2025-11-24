Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France Palais des Congrès d’Arcachon Arcachon

Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France

Pour fêter ce 70ème anniversaire, signe d’une longévité exceptionnelle, nous vous proposons de découvrir la France à travers un autre regard, celui des photographes de l’agence Only France. Un voyage insolite au cœur de nos régions.

Le lancement de l’exposition photos se tiendra prochainement à Arcachon et mettra en lumière la beauté et la diversité de nos paysages

Ailleurs… en France avec Gîtes de France® , un voyage visuel au cœur de nos régions !

Cette exposition propose un regard inspirant sur les richesses naturelles et patrimoniales de la France, à travers une sélection de photos évoquant la diversité et la beauté de nos territoires.

Du 24 au 26 novembre 2025 Palais des Congrès d’Arcachon 6 Bd Veyrier Montagnères

– Lundi 24 novembre de 14h à 17h

– Mardi 25 novembre de 10h à 17h

– Mercredi 26 novembre de 10h à 12h .

Palais des Congrès d’Arcachon 6 Boulevard Promenade Veyrier Montagnère Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 81 54 23

