Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France Restaurant La Voile Rouge Arcachon

Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France

Restaurant La Voile Rouge Port d’Arcachon Quai Goslar Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-27

Pour fêter ce 70ème anniversaire, signe d’une longévité exceptionnelle, nous vous proposons de découvrir la France à travers un autre regard, celui des photographes de l’agence Only France. Un voyage insolite au cœur de nos régions.

Le lancement de l’exposition photos se tiendra prochainement à Arcachon et mettra en lumière la beauté et la diversité de nos paysages

Ailleurs… en France avec Gîtes de France® , un voyage visuel au cœur de nos régions !

Cette exposition propose un regard inspirant sur les richesses naturelles et patrimoniales de la France, à travers une sélection de photos évoquant la diversité et la beauté de nos territoires.

Selon les horaires d’ouverture du restaurant

– Jeudi 11:30–16:00, 18:00–23:30

– Vendredi 11:30–16:00, 18:00–23:30

– Samedi 11:30–16:00, 18:00–23:30

– Dimanche 11:30–16:00 .

Restaurant La Voile Rouge Port d’Arcachon Quai Goslar Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 81 54 23

English : Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France

German :

Italiano :

Espanol : Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France

L’événement Exposition photos Ailleurs en France… avec Gîtes de France Arcachon a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Arcachon