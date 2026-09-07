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Exposition photos anciennes de Le Clerjus, Médiathèque, Le Clerjus

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Le Clerjus

Exposition photos anciennes de Le Clerjus, Médiathèque, Le Clerjus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
3 rue des écoles 88240 Le Clerjus
Ville
88240 Le Clerjus
Département
Vosges
Tarif
Tout public • Entrée libre

Exposition photos anciennes de Le Clerjus Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez admirer notre collection de photos du patrimoine de Le Clerjus.
Des livrets de jeux et quiz accompagnent cette exposition.

Médiathèque 3 rue des écoles 88240 Le Clerjus Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est https://bmi.agglo-epinal.fr
A la Bibliothèque de Le Clerjus

©reseaubmi

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