Exposition photos anciennes de Le Clerjus, Médiathèque, Le Clerjus

Informations pratiques

Exposition photos anciennes de Le Clerjus Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Vosges

Tout public • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez admirer notre collection de photos du patrimoine de Le Clerjus.

Des livrets de jeux et quiz accompagnent cette exposition.

Médiathèque 3 rue des écoles 88240 Le Clerjus Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est https://bmi.agglo-epinal.fr

A la Bibliothèque de Le Clerjus

©reseaubmi