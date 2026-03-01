Exposition photos animalières rue des Vosges direction tennis Brouderdorff

Exposition photos animalières

rue des Vosges direction tennis Salle polyvalente socio-éducative Brouderdorff Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14 2026-03-15

Jean-Philippe Friant vous invite à son exposition photo consacrée à ses plus belles photos de l’année 2025 et à la féérie hivernale de ce début d’année 2026.

Une tombola est mise en place gratuitement au profit de l’Auberge du Stock, en partenariat avec le SAVS. Tirage au sort le dimanche soir.Tout public

rue des Vosges direction tennis Salle polyvalente socio-éducative Brouderdorff 57565 Moselle Grand Est +33 6 23 79 64 22

English :

Jean-Philippe Friant invites you to his photo exhibition devoted to his most beautiful photos of the year 2025 and the winter wonderland of early 2026.

A free tombola will be held in aid of the Auberge du Stock, in partnership with the SAVS. Draw on Sunday evening.

