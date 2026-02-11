Exposition photos: Autochtones Place de la 2ème DC Lunéville

Exposition photos: Autochtones

Place de la 2ème DC Commun Sud du Château Lunéville Meurthe-et-Moselle

Le lien entre la photographie et les autochtones d’Amérique est complexe, oscillant entre documentation, représentation et affirmation culturelle. Les photographes du début du XXe siècle ont utilisé le médium photographique à la fois pour célébrer et stéréotyper les communautés mais également comme un outil de résistance et d’affirmation identitaire. Gertrude Käsebier s’est particulièrement intéressée à la représentation des peuples autochtones et son travail a souvent cherché à capturer la dignité et la profondeur de leurs cultures. Edward Curtis a consacré sa carrière à documenter les différentes tribus, cherchant à préserver des images de modes de vie qu’il percevait comme en danger d’extinction. Entrée Libre.Tout public

Place de la 2ème DC Commun Sud du Château Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 79 33 72 crideslumieres@gmail.com

The relationship between photography and Native Americans is a complex one, oscillating between documentation, representation and cultural affirmation. Photographers of the early 20th century used the photographic medium both to celebrate and stereotype communities, but also as a tool of resistance and identity affirmation. Gertrude Käsebier was particularly interested in the representation of indigenous peoples, and her work often sought to capture the dignity and depth of their cultures. Edward Curtis has devoted his career to documenting different tribes, seeking to preserve images of ways of life he perceived as in danger of extinction. Free admission.

