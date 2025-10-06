Exposition photos « Autrefois » Salle des Clercs Valence

Exposition photos « Autrefois » Salle des Clercs Valence lundi 6 octobre 2025.

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme

Début : Dimanche 2025-10-06

fin : 2025-10-12

2025-10-06

Exposition de photos numériques et argentiques ainsi que de quelques objets sur le thème d’Autrefois

Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94

English :

Exhibition of digital and silver photos and objects on the theme of yesteryear

German :

Ausstellung von digitalen und analogen Fotos sowie einigen Objekten zum Thema « Früher »

Italiano :

Mostra di foto e oggetti digitali e cinematografici sul tema del passato

Espanol :

Exposición de fotos y objetos digitales y de película sobre el tema de antaño

L'événement Exposition photos « Autrefois » Valence a été mis à jour le 2025-08-30