Exposition photos « Autrefois »

Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme
Début : Dimanche 2025-10-06
fin : 2025-10-12
2025-10-06
Exposition de photos numériques et argentiques ainsi que de quelques objets sur le thème d’Autrefois
Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94
English :
Exhibition of digital and silver photos and objects on the theme of yesteryear
German :
Ausstellung von digitalen und analogen Fotos sowie einigen Objekten zum Thema « Früher »
Italiano :
Mostra di foto e oggetti digitali e cinematografici sul tema del passato
Espanol :
Exposición de fotos y objetos digitales y de película sobre el tema de antaño
