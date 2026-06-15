Exposition photos Benoît Rocher place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
Exposition photos Benoît Rocher place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans mardi 4 août 2026.
Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
Exposition photos Benoît Rocher
place du 19 mars Médiathèque intercommunale Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-04
Causse toujours, tu m’intéresse . Photos du Causses de l’Isle, espace naturel sensible. Vernissage le vendredi 7 août à 17h. Atelier créatif le 19 août à 14h réaliser une composition paysagère avec son téléphone portable.
Causse toujours, tu m’intéresses . Benoît Rocher présente une exposition de photos du Causses de l’Isle, espace naturel sensible.
Vernissage le vendredi 7 août à 17h.
Un atelier créatif aura lieu le mercredi 19 août à 14h réaliser une composition paysagère avec son téléphone portable.
Gratuit, réservation conseillée. .
place du 19 mars Médiathèque intercommunale Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 14 42 mediatheques@ccilap.fr
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English : Exposition photos Benoît Rocher
Causse toujours, tu m’intéresse . Photos of the Causses de l’Isle, a sensitive natural area. Vernissage Friday August 7 at 5pm. Creative workshop on August 19 at 2pm: create a landscape composition using your cell phone.
L’événement Exposition photos Benoît Rocher Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère