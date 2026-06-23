Exposition Photos Bernard plossu , la Bourgogne au cœur Chapelle de Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire samedi 4 juillet 2026.

Bonnay-Saint-Ythaire

Exposition Photos Bernard plossu , la Bourgogne au cœur

Chapelle de Besanceuil Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Nous exposons dans la chapelle de Besanceuil 30 tirages de Bernard Plossu réalisés en 2010 dans la région de Cluny.

Par cette exposition nous avons souhaité créer un dialogue sensible entre une architecture du premier art roman et une création photographique majeure qui prennent toutes deux racine dans la terre de la Bourgogne du sud.

L’équipe de l’association des Amis de la Chapelle de Besanceuil vous propose de découvrir ce site remarquable à l’occasion de cette manifestation. .

Chapelle de Besanceuil Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 99 57 62 acbesanceuil@gmail.com

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English : Exposition Photos Bernard plossu , la Bourgogne au cœur

L’événement Exposition Photos Bernard plossu , la Bourgogne au cœur Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-06-23 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II