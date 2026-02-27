Exposition photos Carnaval des Flandres Montmorillon

Exposition photos Carnaval des Flandres

Photographie de Mario Denaeyer

Cette exposition nous raconte l’ambiance festive et débridée du carnaval dans les Flandres, avec ses codes et rituels. Elle décrypte un patrimoine bien vivant des territoires de Flandre maritime et de la Somme et nous rappelle combien les cultures populaires nous relient.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

