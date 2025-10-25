Exposition photos Château-Renard

Exposition photos Château-Renard samedi 25 octobre 2025.

Exposition photos

Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-25

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-10-25

Cet automne, les expositions Ici coule la Cléry , et Sur les bords de l’Ouanne sont réunies à la Maison Jeanne d’Arc.

Cette présentation met à l’honneur la beauté et la diversité des paysages traversés par les deux rivières du territoire de la 3CBO. À travers le regard de jeunes ambassadeurs, guidés par les conseils de la photographe Lucile Chombart de Lauwe, cette exposition invite le public à redécouvrir le patrimoine naturel local sous un angle artistique et poétique. Entrée libre. .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 25 15

English :

After Ici Coule La Cléry , it’s the Ouanne that’s in the spotlight!

German :

Die Ausstellung Ici coule la Cléry (Hier fließt die Cléry) zeigt 25 Fotografien von fünf Gemeinden, durch die der Fluss fließt, und lädt Sie ein, den Fluss hinunter zu fahren.

Italiano :

La mostra Ici coule la Cléry (Qui scorre il Cléry) vi porta lungo il fiume per incontrare 5 delle comunità che attraversa, attraverso 25 fotografie.

Espanol :

La exposición Ici coule la Cléry (Aquí fluye el Cléry) le lleva río abajo para conocer 5 de las comunidades por las que discurre, a través de 25 fotografías.

L’événement Exposition photos Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-22 par OT 3CBO