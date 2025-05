Exposition photos Chauffailles dans les années 1970 – Office de tourisme Chauffailles, 6 juin 2025 07:00, Chauffailles.

Saône-et-Loire

Exposition photos Chauffailles dans les années 1970 Office de tourisme 1 Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Plongez dans le passé et redécouvrez Chauffailles tel qu’il était dans les années 70 à travers une série de magnifiques photographies d’époque. Commerces emblématiques, entreprises locales, rues animées du centre-ville… chaque cliché capture l’âme d’une époque chaleureuse et pleine de vie.

Ces images uniques ont été prises par Monsieur Alberto Morello et nous ont été aimablement prêtées par son fils, pour raviver les souvenirs des anciens et faire découvrir aux plus jeunes un autre visage de leur ville.

Entrée libre

Venez nombreux partager un moment d’émotions et de découverte ! .

