Exposition photos: Christopher Taylor Place de la 2ème DC Lunéville

Dans ces deux séries, Christopher Taylor explore les liens qui unissent les générations et la marque du temps sur les paysages. Le respect de la mémoire est le fil conducteur reliant les événements qui précédent ces photographies. En cinq ans, la série prend progressivement forme à la lumière des histoires des ancêtres de ma femme, qui ont sillonné la région à la recherche de travail ou d’un endroit pour vivre. J’ai retracé leurs mouvements, voyageant seul, souvent à pied dans le paysage. Les photographies ne sont pas destinées à être documentaires. Le but est d’évoquer un point de vue personnel sur la valeur de la mémoire, l’esprit du lieu et de donner libre cours aux émotions que j’ai ressenties en explorant cette région austère et belle. C. Taylor. Entrée Libre.Tout public

English :

In these two series, Christopher Taylor explores the links between generations and the mark of time on landscapes. Respect for memory is the common thread linking the events that precede these photographs. Over five years, the series has gradually taken shape in the light of the stories of my wife’s ancestors, who criss-crossed the region in search of work or a place to live. I retraced their movements, traveling alone, often on foot through the landscape. The photographs are not intended to be documentary. The aim is to evoke a personal point of view on the value of memory, the spirit of place, and to give free rein to the emotions I felt exploring this austere yet beautiful region. » C. Taylor. Free admission.

German :

In diesen beiden Serien untersucht Christopher Taylor die Verbindungen zwischen den Generationen und die Spuren, die die Zeit auf Landschaften hinterlässt. Der Respekt vor der Erinnerung ist der rote Faden, der die Ereignisse, die diesen Fotografien vorausgehen, miteinander verbindet. Im Laufe von fünf Jahren nahm die Serie allmählich Gestalt an, im Lichte der Geschichten der Vorfahren meiner Frau, die auf der Suche nach Arbeit oder einem Ort zum Leben durch die Gegend zogen. Ich verfolgte ihre Bewegungen, reiste allein, oft zu Fuß durch die Landschaft. Die Fotografien sollen nicht dokumentarisch sein. Das Ziel ist es, eine persönliche Sichtweise über den Wert der Erinnerung und den Geist des Ortes heraufzubeschwören und den Gefühlen freien Lauf zu lassen, die ich bei der Erkundung dieser kargen und schönen Region empfunden habe. » C. Taylor. Freier Eintritt.

Italiano :

In queste due serie, Christopher Taylor esplora i legami tra le generazioni e il segno del tempo sui paesaggi. Il rispetto per la memoria è il filo conduttore che lega gli eventi che precedono queste fotografie. Nel corso di cinque anni, la serie ha preso gradualmente forma alla luce delle storie degli antenati di mia moglie, che attraversavano la regione in cerca di lavoro o di un posto dove vivere. Ho ripercorso i loro spostamenti, viaggiando da solo, spesso a piedi, attraverso il paesaggio. Le fotografie non hanno un carattere documentaristico. L’obiettivo è quello di evocare una visione personale del valore della memoria, dello spirito del luogo e di dare libero sfogo alle emozioni che ho provato esplorando questa regione austera e bellissima » C. Taylor. Ingresso libero.

Espanol :

En estas dos series, Christopher Taylor explora los vínculos entre generaciones y la huella del tiempo en los paisajes. El respeto por la memoria es el hilo conductor de los acontecimientos que preceden a estas fotografías. A lo largo de cinco años, la serie ha ido tomando forma a la luz de los relatos de los antepasados de mi mujer, que recorrieron la región en busca de trabajo o de un lugar donde vivir. He seguido sus pasos, viajando solo, a menudo a pie a través del paisaje. Las fotografías no pretenden ser documentales. El objetivo es evocar una visión personal del valor de la memoria, el espíritu del lugar y dar rienda suelta a las emociones que sentí explorando esta región austera y hermosa » C. Taylor. Entrada gratuita.

