Exposition photos de Cécile Paquet La Coccinelle Allègre
Exposition photos de Cécile Paquet
La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l'Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Le parcours photographique de Cécile Pasquet est tissé de voyages, d’une expérience en journalisme et de curiosité au quotidien.
Venez découvrir son travail à la Coccinelle !
+33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
English :
Cécile Pasquet’s photographic career is woven from travel, journalism experience and everyday curiosity.
Come and discover her work at La Coccinelle!
