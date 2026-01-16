Exposition photos de Cécile Paquet La Coccinelle Allègre

Exposition photos de Cécile Paquet

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-01

Le parcours photographique de Cécile Pasquet est tissé de voyages, d’une expérience en journalisme et de curiosité au quotidien.

Venez découvrir son travail à la Coccinelle !

English :

Cécile Pasquet’s photographic career is woven from travel, journalism experience and everyday curiosity.

Come and discover her work at La Coccinelle!

