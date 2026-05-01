Exposition photos de Christian Motteau Vietnam et Inde Moulin de Chazeu Laizy

Laizy

Exposition photos de Christian Motteau Vietnam et Inde

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Christian Motteau aime contempler les formes et la beauté de la lumière, il aime les gens, il aime aussi beaucoup le voyage…celui-ci lui apporte à chaque instant de conscience, le renouveau, l’ouverture, le contact avec l’autre, et l’inconnu si vaste.

Il vous invite, à travers une série de portraits de 1987, balades indiennes , a peut être voyager, ou vous promener tranquillement à travers cet immense pays qu’il affectionne particulièrement.

(Pentax argentique.)

Il vous propose également quelques clichés de 2017, fruit d’un autre voyage, en Asie du Sud Est cette fois, au Laos et au Vietnam, où il découvre avec émerveillement le pays de ses racines. Des personnes simples, humbles, fières et authentiques.

(Nikon D750 numérique).

Prenez un peu de temps, faites le silence autour de vous, et à l’intérieur bien sûr…

Laissez le sujet vous conter son histoire. Laissez le partager ce qu’il est, laissez venir…

Peut être entrerez-vous dans ses yeux…dans son cœur ! .

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 94 26 17

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English : Exposition photos de Christian Motteau Vietnam et Inde

L’événement Exposition photos de Christian Motteau Vietnam et Inde Laizy a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)