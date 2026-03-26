Exposition photos de Déclic’Catt

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-24

Les photographes de Déclic’Catt exposent leurs créations.

À travers une grande variété de sujets, de styles et de sensibilités, les membres du club partagent leur regard sur le monde et invitent le public à prendre le temps d’explorer chaque image.

Portraits, paysages, scènes du quotidien ou recherches plus artistiques cette exposition met en valeur la richesse des pratiques du club et le plaisir de photographier. Une belle occasion de découvrir le travail des passionnés du territoire et de se laisser surprendre par leurs univers.Tout public

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Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 contact@mairie-cattenom.fr

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English :

Déclic-Catt photographers exhibit their creations.

Through a wide variety of subjects, styles and sensibilities, club members share their view of the world and invite the public to take the time to explore each image.

Portraits, landscapes, everyday scenes or more artistic pursuits: this exhibition showcases the richness of the club’s practices and the pleasure of photography. It’s a great opportunity to discover the work of local enthusiasts and to be surprised by their universe.

L’événement Exposition photos de Déclic’Catt Cattenom a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS