Exposition « Photos de famille, histoire de vi(ll)e » 20 et 21 septembre Musée agathois Jules Baudou Hérault

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition au Musée Agathois – 90 ans d’histoires en photos

Pour ses 90 ans, le Musée Agathois souhaite renforcer le lien avec ses visiteurs et l’ensemble des Agathois en organisant une exposition participative, nourrie de photos de famille.

Objet du quotidien et de la vie intime, la photo-souvenir documente aussi l’histoire, l’identité et l’évolution d’un lieu ou d’un bâtiment. Elle reflète les liens familiaux, les modes de vie, les loisirs, les fêtes, qu’elles soient familiales ou collectives, à Agde.

Ces images sont autant de témoignages de l’appropriation personnelle de la ville par ses habitants ou visiteurs, et nous orientent vers la définition du patrimoine de demain.

Dans la perspective de sa prochaine rénovation, le Musée développe une politique d’acquisition de documents, photographies, objets, etc., afin de présenter la société agathoise de la fin du 20e siècle et du 21e siècle, dans toute la diversité de sa population et de ses activités.

Vernissage : vendredi 19 septembre à 18h00

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Collections d'art et traditions populaires : reconstitutions d'intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d'Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire).

