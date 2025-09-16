Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains

Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains mardi 16 septembre 2025.

Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-16

Vernissage le 16 septembre à 18h.

Du mardi au samedi de 14h à 18h. .

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr

English : Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes

German : Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes

Italiano :

Espanol : Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes

L’événement Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Cambo les Bains