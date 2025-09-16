Exposition Photos de Jacques Lannes et Peintures de Arantxa Lannes Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Vernissage le 16 septembre à 18h.
Du mardi au samedi de 14h à 18h. .
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr
