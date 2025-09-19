Exposition photos de l’artiste Pupa Ancienne Banque de France, Maubeuge Maubeuge

Exposition photos de l’artiste Pupa Ancienne Banque de France, Maubeuge Maubeuge vendredi 19 septembre 2025.

Exposition photos de l’artiste Pupa 19 – 21 septembre Ancienne Banque de France, Maubeuge Nord

Visite libre, gratuit, sans réservation, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le LOADING sera l’occasion parfaite de découvrir une exposition photographique des œuvres singulières, éclatantes et joyeuses de l’artiste pluridisciplinaire Pupa ! Son imaginaire marque les intérieurs, qu’ils soient privés ou professionnels, en les métamorphosant avec poésie et légèreté. Avec une vision atypique du monde, ses œuvres vous marqueront.

Ancienne Banque de France

Durant l’inauguration de l’exposition LOADING le jeudi 18 septembre à 17h30

Puis du mardi au dimanche de 14h à 18h jusqu’au 1er mars

Ancienne Banque de France, Maubeuge 3 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

Le LOADING sera l’occasion parfaite de découvrir une exposition photographique des œuvres singulières, éclatantes et joyeuses de l’artiste pluridisciplinaire Pupa ! Son imaginaire marque les qu’ils …

Pupa