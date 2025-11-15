Exposition photos de l’île de ré Frontenay-Rohan-Rohan

39 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-30

Du 15 au 30 novembre, venez découvrir une belle exposition de photographies consacrée à l’Île de Ré, à Frontenay-Rohan-Rohan. Une invitation au voyage à travers des paysages uniques, entre mer, lumière et patrimoine, capturés par l’œil du photographe. .

