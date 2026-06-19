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Exposition photos de papillons de nuit Réserve Paul Lapicque Ploubazlanec

Exposition photos de papillons de nuit Réserve Paul Lapicque Ploubazlanec vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Réserve Paul Lapicque
Adresse
Chemin Charles Seignobos
Ville
22620 Ploubazlanec
Département
Côtes-d'Armor
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Ploubazlanec

Exposition photos de papillons de nuit

Réserve Paul Lapicque Chemin Charles Seignobos Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-03

À travers cette exposition, les naturalistes du CEN de Bretagne Vivante souhaitent briser les clichés sur les papillons de nuit. Loin de l’image d’insectes ternes, l’objectif est de faire découvrir en famille leur rôle essentiel pour notre biodiversité ainsi que leurs secrets les plus surprenants leur diversité colorée, la variété de leurs formes, ou encore ces espèces qui volent aussi le jour ou en plein hiver…   .

Réserve Paul Lapicque Chemin Charles Seignobos Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 16 16 93 

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English :

L’événement Exposition photos de papillons de nuit Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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