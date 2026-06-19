Exposition photos de papillons de nuit Réserve Paul Lapicque Ploubazlanec
Exposition photos de papillons de nuit Réserve Paul Lapicque Ploubazlanec vendredi 3 juillet 2026.
Ploubazlanec
Exposition photos de papillons de nuit
Réserve Paul Lapicque Chemin Charles Seignobos Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03
À travers cette exposition, les naturalistes du CEN de Bretagne Vivante souhaitent briser les clichés sur les papillons de nuit. Loin de l’image d’insectes ternes, l’objectif est de faire découvrir en famille leur rôle essentiel pour notre biodiversité ainsi que leurs secrets les plus surprenants leur diversité colorée, la variété de leurs formes, ou encore ces espèces qui volent aussi le jour ou en plein hiver… .
Réserve Paul Lapicque Chemin Charles Seignobos Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 16 16 93
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English :
L’événement Exposition photos de papillons de nuit Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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