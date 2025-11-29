Exposition photos de Sandrine Rabouin à l’aérodrome Romanin de Saint-Rémy-de-Provence Aérodrome de Romanin Saint-Rémy-de-Provence

Exposition photos de Sandrine Rabouin à l’aérodrome Romanin de Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 11h.

Du 30/11 au 14/12/2025 tous les jours. Aérodrome de Romanin Aéroclub Saint-Rémy Les Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Venez admirer l’exposition ‘Courir et regarder plus loin par Sandrine Rabouin à l’aérodrome Romanin à Saint-Rémy-de-Provence du 29 novembre au 14 décembre.

L’aéro-club de Saint-Rémy-de -Provence avec le club de Trail de Saint Rémy, vous invite à venir voir l’exposition de photos de Sandrine Rabouin au profit de la fondation Frédéric Gaillanne, l’intégralité de la vente des photographies sera reversée à cette fondation pour le financement de chiens guide pour les enfants aveugles.

Le vernissage aura lieu le samedi 29 novembre à 11h. .

Aérodrome de Romanin Aéroclub Saint-Rémy Les Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 08 43 contact@aeroclub-alpilles.fr

English :

Come and admire the exhibition “Courir et regarder plus loin” (Run and look further) by Sandrine Rabouin at the Romanin aerodrome in Saint-Rémy-de-Provence from 29 November to 14 December.

German :

Besuchen Sie die Ausstellung „Courir et regarder plus loin” (Laufen und weiter schauen) von Sandrine Rabouin vom 29. November bis zum 14. Dezember auf dem Flugplatz Romanin in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Venite ad ammirare la mostra di Sandrine Rabouin Courir et regarder plus loin all’aerodromo Romanin di Saint-Rémy-de-Provence dal 29 novembre al 14 dicembre.

Espanol :

Venga a admirar la exposición de Sandrine Rabouin Courir et regarder plus loin en el aeródromo Romanin de Saint-Rémy-de-Provence del 29 de noviembre al 14 de diciembre.

L’événement Exposition photos de Sandrine Rabouin à l’aérodrome Romanin de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles