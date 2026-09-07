Exposition photos de Seb Guyomard Photographie, Église d’ Étivey, Étivey

Informations pratiques

Exposition photos de Seb Guyomard Photographie 18 – 20 septembre Église d’ Étivey Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez assister à l’exposition, installée dans la nef de l’église. Des photos artistiques sur la faune, la flore et les événements de la vie, réalisées par Seb Guyomard, photographe professionnel.

Église d’ Étivey Place de l’église Étivey – 89310 Étivey 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Exposition, installée dans la nef de l’église, de photos artistiques sur la faune la flore et les évenements de la vie, réalisées par Seb Guyomard, photographe professionnel

©Françoise Lequesne