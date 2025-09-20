Exposition « Photos des orgues de Bretagne » Abbaye de Sainte-Croix Quimperlé

Exposition « Photos des orgues de Bretagne » Abbaye de Sainte-Croix Quimperlé samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Photos des orgues de Bretagne » 20 et 21 septembre Abbaye de Sainte-Croix Finistère

Entrée et visite libre

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Venez découvrir l’exposition de l’artiste Jean-Paul Le Gall qui a réalisé un bel inventaire des plus beaux orgues de Bretagne. Visible au sein de l’abbaye Sainte-Croix.

Abbaye de Sainte-Croix Rue de La Paix, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 02 98 96 37 37 http://www.quimperle.com/index.php/item/31-labbaye-de-sainte-croix.html http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29233_3 L’abbaye bénédictine de Sainte-Croix, fondée en 1029, était au Moyen Âge l’une des plus riches de Bretagne.

C’est la seule église en Bretagne à avoir un plan circulaire (Sainte Croix épouse la forme d’un trèfle avec une rotonde centrale). Elle conserve un important mobilier : mise au tombeau du début du 15e siècle, retable du 16e siècle, trésor d’orfèvrerie du 16e au 19e siècles, christ habillé du XVIIe…

Ville de Quimperlé