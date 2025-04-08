Exposition photos du club Blérot-Photo Bléré

Exposition photos du club Blérot-Photo

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Exposition photos du club Blérot-Photo

Le club photo Blérot-Photo de Bléré organise la troisième édition de son exposition Regards de Photographes les 11 et 12 avril 2026, de 10h à 18h, à la Salle des fêtes Jean d’Entremont à Bléré.

Durant tout le week-end, les visiteurs pourront découvrir la richesse et la diversité des regards portés par des photographes passionnés à travers

-250 tirages papier

-210 photographies projetées sur écran cinéma

L’événement sera également rythmé par plusieurs animations et ateliers accessibles au public

– Matériel photographique d’époque

– Exposition de grands formats

– Présentation affût animalier

– Descriptif de cyanotypes

– Création en mini studio

– Numérisation photos anciennes

Cette édition accueillera la participation de clubs invités Athée .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Blérot-Photo photo exhibition

Saturday 20th and Sunday 21st April, at the Salle des fêtes in Bléré, from 10am to 6pm.

