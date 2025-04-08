Exposition photos du club Blérot-Photo Bléré
Exposition photos du club Blérot-Photo Bléré samedi 11 avril 2026.
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-11
Le club photo Blérot-Photo de Bléré organise la troisième édition de son exposition Regards de Photographes les 11 et 12 avril 2026, de 10h à 18h, à la Salle des fêtes Jean d’Entremont à Bléré.
Durant tout le week-end, les visiteurs pourront découvrir la richesse et la diversité des regards portés par des photographes passionnés à travers
-250 tirages papier
-210 photographies projetées sur écran cinéma
L’événement sera également rythmé par plusieurs animations et ateliers accessibles au public
– Matériel photographique d’époque
– Exposition de grands formats
– Présentation affût animalier
– Descriptif de cyanotypes
– Création en mini studio
– Numérisation photos anciennes
Cette édition accueillera la participation de clubs invités Athée .
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
Blérot-Photo photo exhibition
Saturday 20th and Sunday 21st April, at the Salle des fêtes in Bléré, from 10am to 6pm.
