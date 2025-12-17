Exposition Photos Ecrire avec la lumière Cholet

Exposition Photos Ecrire avec la lumière

Galerie du Théâtre Saint Louis à Cholet Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-26

fin : 2026-02-01

2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

La lumière n’est pas seulement ce qui nous permet de voir ; c’est une substance que l’on peut sculpter, étirer, et même écrire. C’est le postulat audacieux de l’exposition Écrire avec la Lumière , que propose l’ACAP, offrant un voyage visuel au cœur des phénomènes optiques et du mouvement. .

