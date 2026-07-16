Exposition photos, Église paroissiale Notre-Dame, Alluyes

Informations pratiques

Exposition photos 19 et 20 septembre Église paroissiale Notre-Dame Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos et de dessins dans l’église : regards d’Alluyes et visite de l’église.

Dimanche, à partir de 10H : départ balade vers la prairie d’Ambraye

Église paroissiale Notre-Dame Alluyes, 28800 Alluyes, France Alluyes 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire L’église, qui date du XIIe siècle, a bénéficié de l’élan de rénovation et de construction des 15e et XVIe siècles. L’édifice qui se composait d’une nef lambrissée et d’un choeur à chevet en hémicycle, a été agrandi au début du XVIe siècle d’un bas-côté construit dans un style mêlant les répertoires gothique et Renaissance. Le Mécénat de Florimond Robertet, trésorier de France, au début du XVIe siècle touche également le décor intérieur dont les peintures murales offrent une représentation rare du Dit des Trois morts et des Trois vifs. Les sujets représentés peuvent être vraisemblablement liés à une épidémie. L’église a subi peu de transformations depuis le XVIe siècle, hormis la flèche d’ardoise reconstruite au XIXe siècle.

Exposition de photos et de dessins dans l’église : regards d’Alluyes et visite de l’église.

©Sébastien Chaboche