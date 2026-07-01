Exposition photos : églises d’Eure-et-Loir, elles animent nos paysages, Église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Jean-de-Rebervilliers

Informations pratiques

Exposition photos : églises d’Eure-et-Loir, elles animent nos paysages 18 – 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l’Évangéliste Eure-et-Loir

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine 2026, l’église de Saint-Jean-de-Rebervilliers a le plaisir d’accueillir une exposition de photos intitulée « Églises d’Eure-et-Loir, elles animent nos paysages » par Francis Malbète, auteur photographe.

L’accès est libre et vous pourrez y découvrir des clichés « noir et blanc » qui mettent en scène des églises d’Eure-et-Loir dans leur environnement, principalement rural.

Le vendredi est réservé aux scolaires.

Église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l’Évangéliste Rue de l’Église 28170 Saint-Jean-de-Rebervilliers Saint-Jean-de-Rebervilliers 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 73 50 17 22 https://www.asesjr.wordpress.com L’édifice actuel est en fait constitué de deux églises mises bout à bout. Une petite nef du XIIe siècle, très rustique, aux murs latéraux aveugles, présente au cimetière sa façade en grison, avec de forts épaulements obliques encadrant le porche. Elle est prolongée par un chœur plus vaste et beaucoup plus haut, du XVe siècle pour l’essentiel. Le décalage entre ces deux édifices est partiellement masqué par une tour plus récente, étroite et sans fenêtres. parking dans la rue de l’Eglise

A l’occasion des journées du patrimoine 2026, l’église de Saint-Jean-de-Rebervilliers a le plaisir d’accueillir une exposition de photos.

Francis Malbète