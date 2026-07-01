Exposition photos en extérieur Lugan
jeudi 9 juillet 2026 · Lugan
Informations pratiques
Lugan
Exposition photos en extérieur
Lugan Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-09
Exposition photos en extérieur dans les communes de Peyrusse-le-Roc, Lugan et Vaureilles. En extérieur Florilège des meilleurs auteurs de la fédération photographique de France et du Club Georges MELIES .
A Lugan exposition d’œuvres de Art en Grange . (D’Click Montbazinois et Art en Grange). .
Lugan 12220 Aveyron Occitanie mairie@lugan-aveyron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition photos en extérieur Lugan a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)