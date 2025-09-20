Exposition photos en gare de Dinan Gare de Dinan Dinan

Exposition photos en gare de Dinan 20 et 21 septembre Gare de Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de photos dans le hall de la gare de Dinan sur l’ancienne ligne de tramway Dinard/St Briac et l’ancienne ligne Plancoët/Matignon/St Cast.

Gare de Dinan Place du 11 novembre, 22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne La gare de Dinan est une gare ferroviaire française de la ligne de Lison à Lamballe, située sur le territoire de la commune de Dinan, dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne, ainsi qu'un musée du rail depuis 1991.

Elle est mise en service en 1879, par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest.

Journées européennes du patrimoine 2025

DDG Bretagne