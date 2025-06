Exposition photos en plein air Chalet de la Beuille Les amis de la nature Rupt-sur-Moselle 1 juillet 2025 07:00

L’activité photo des Amis de la Nature de Remiremont vous invite à découvrir leur 6ème exposition en plein air, composée d’une soixantaine de photos grand format imprimées sur bâche. Célébrez la richesse et la beauté de la nature à travers des clichés uniques mettant en lumière les paysages, la faune et la flore de la région et d’ailleurs.

L’exposition est installée autour du chalet de la Beuille, dans un cadre naturel exceptionnel. Depuis la terrasse, profitez d’une vue panoramique sur la vallée de Rupt-sur-Moselle et laissez-vous séduire par les charmes des Ballons d’Alsace et de Servance.Accès libre et gratuit Une expérience unique à partager en famille ou entre amis. Pour plus d’informations Amis de la Nature de Remiremont.Tout public

English :

Les Amis de la Nature de Remiremont photo club invites you to discover their 6th open-air exhibition, featuring some sixty large-format photos printed on canvas. Celebrate the richness and beauty of nature through unique shots highlighting the landscapes, flora and fauna of the region and beyond.

The exhibition is set up around the chalet de la Beuille, in an exceptional natural setting. From the terrace, enjoy a panoramic view over the Rupt-sur-Moselle valley, and let yourself be seduced by the charms of the Ballons d’Alsace and Servance: A unique experience to share with family and friends. For further information, contact Amis de la Nature de Remiremont.

German :

Die Fotoaktivitäten der Naturfreunde von Remiremont laden Sie ein, ihre 6. Freiluftausstellung zu entdecken, die aus etwa 60 großformatigen Fotos besteht, die auf Planen gedruckt wurden. Zelebrieren Sie den Reichtum und die Schönheit der Natur mit einzigartigen Aufnahmen, die Landschaften, Fauna und Flora in der Region und anderswo ins rechte Licht rücken.

Die Ausstellung ist rund um das Chalet de la Beuille in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung aufgebaut. Genießen Sie von der Terrasse aus den Panoramablick auf das Tal von Rupt-sur-Moselle und lassen Sie sich von den Reizen der Ballons d’Alsace und Servance verführen.freier und kostenloser Zugang Ein einzigartiges Erlebnis, das Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können. Weitere Informationen: Amis de la Nature de Remiremont.

Italiano :

Il club fotografico Amici della Natura di Remiremont vi invita a scoprire la sua sesta mostra all’aperto, con una sessantina di foto di grande formato stampate su tela. Celebrate la ricchezza e la bellezza della natura attraverso scatti unici che mettono in risalto i paesaggi, la flora e la fauna della regione e non solo.

La mostra è allestita intorno allo Chalet de la Beuille, in un contesto naturale eccezionale. Dalla terrazza si gode di una vista panoramica sulla valle di Rupt-sur-Moselle e ci si lascia sedurre dal fascino dei Ballons d’Alsace e della Servance.Ingresso libero: Un’esperienza unica da condividere con la famiglia e gli amici. Per ulteriori informazioni, contattare Amis de la Nature de Remiremont.

Espanol :

El club fotográfico Amigos de la Naturaleza de Remiremont le invita a descubrir su 6ª exposición al aire libre, con unas sesenta fotos de gran formato impresas sobre lienzo. Celebre la riqueza y la belleza de la naturaleza a través de instantáneas únicas que ponen de relieve los paisajes, la flora y la fauna de la región y más allá.

La exposición se instala en torno al Chalet de la Beuille, en un marco natural excepcional. Desde la terraza, disfrute de una vista panorámica sobre el valle de Rupt-sur-Moselle y déjese seducir por los encantos de los Ballons d’Alsace y Servance.Entrada gratuita: Una experiencia única para compartir en familia o entre amigos. Para más información, póngase en contacto con Amis de la Nature de Remiremont.

