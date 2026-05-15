Exposition photos en plein air Chalet de la Beuille Les amis de la nature Rupt-sur-Moselle

Rupt-sur-Moselle

Exposition photos en plein air

Chalet de la Beuille Les amis de la nature 3 La Beuille Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-07-01

L’activité photo des Amis de la Nature de Remiremont vous invite à découvrir leur exposition en plein air, composée de 70 photos grand format imprimées sur bâche captée par 15 photographes passionnés . Célébrez la richesse et la beauté de la nature à travers des clichés uniques mettant en lumière les paysages, la faune et la flore de la région et d’ailleurs. L’exposition est installée autour du chalet de la Beuille, dans un cadre naturel exceptionnel. Depuis la terrasse, profitez d’une vue panoramique sur la vallée de Rupt-sur-Moselle et laissez-vous séduire par les charmes des Ballons d’Alsace et de Servance. Accès libre et gratuit Une expérience unique à partager en famille ou entre amis. Pour plus d’informations Amis de la Nature de Remiremont.Tout public

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Chalet de la Beuille Les amis de la nature 3 La Beuille Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 75 48 32 48

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English :

Les Amis de la Nature de Remiremont photo club invites you to discover their open-air exhibition of 70 large-format photos printed on tarpaulin by 15 enthusiastic photographers. Celebrate the richness and beauty of nature through unique shots highlighting the landscapes, flora and fauna of the region and beyond. The exhibition is set up around the chalet de la Beuille, in an exceptional natural setting. From the terrace, enjoy a panoramic view over the Rupt-sur-Moselle valley and let yourself be seduced by the charms of the Ballons d’Alsace and Servance. Free admission: A unique experience to share with family and friends. Further information Amis de la Nature de Remiremont.

L’événement Exposition photos en plein air Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES