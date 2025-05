Exposition photos En quête de Lumières, à Aubrac – Saint-Chély-d’Aubrac, 1 juillet 2025 07:00, Saint-Chély-d'Aubrac.

Exposition à la Maison de l’Aubrac.

Aline Chambert

Photographie

Cadre dans le domaine de la santé, depuis 30 ans, le regard que je peux porter sur l’humain comme celui en miroir exigeant sur mon travail est essentiel, pudique et sensible. Je sais cette nécessaire retenue comme humilité dans mon parcours et que je transpose en tant que photographe auteur. Depuis plusieurs années, la photographie est venue occuper une place essentielle dans des expositions collectives ou personnelles, des projets où l’humain a toute sa place.

Avec l’Occitanie comme terre d’exploration, de la Méditerranée jusqu’à l’Océan Atlantique, mon boitier est désormais omniprésent dans ma vie. J’ai été happée, fascinée par l’AUBRAC, la lumière, la clarté, les changements d’ambiance qui correspondent au plus haut point à ma personnalité. ‘En quête de lumière’ est également un écho aux pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour leur recherche d’un temps de spiritualité. Lors de mes marches, j’ai rencontré des pèlerins aussi chaleureux que les habitants de l’AUBRAC, des moments précieux furent partagés, cette exposition leur rend hommage. .

village d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

English :

Exhibition at the Maison de l’Aubrac.

German :

Ausstellung in der Maison de l’Aubrac.

Italiano :

Mostra alla Maison de l’Aubrac.

Espanol :

Exposición en la Maison de l’Aubrac.

