Exposition photos Eric Peltier Jeanne d’Arc Le rêve d’une étoile lumière – Rouen, 27 mai 2025 08:30, Rouen.

Seine-Maritime

Exposition photos Eric Peltier Jeanne d’Arc Le rêve d’une étoile lumière 2 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-27 08:30:00

fin : 2025-06-13 17:00:00

Date(s) :

2025-05-27

Création visuelle autour de la thématique de Jeanne d’arc réalisée par Eric Peltier.

Jeanne d’Arc

« Le rêve d’une étoile Lumière »

Formé à la faculté de géographie de Rouen, j’ai développé dès mes premières études une sensibilité particulière aux territoires, aux traces de l’histoire, et à l’imaginaire collectif.

Ce regard analytique et poétique sur les espaces s’est ensuite enrichi à Paris, où j’ai travaillé plusieurs années dans les studios photographiques spécialisés en publicité et en mode. Ce parcours m’a permis d’acquérir une solide expérience dans la mise en scène visuelle, la gestion de la lumière et la création d’images à forte valeur symbolique.

J’ai toujours souhaité réalisé une thématique visuelle et créative sur Jeanne d’Arc.

Pour moi, elle est bien plus qu’un personnage historique.

Elle incarne une force intemporelle, une figure universelle qui continue de fasciner par son mystère et sa puissance symbolique.

J’ai été influencé par cette héroïne, notamment grâce à mon oncle, propriétaire du musée Jeanne d’Arc situé place du vieux-marché à Rouen. Ce lieu, chargé d’histoire et d’émotions, m’a permis de plonger dans l’univers fascinant de Jeanne et d’en découvrir les multiples facettes, à la fois extraordinaires et parfois presque surréalistes.

Avec ce travail, je propose une exploration onirique de cette figure légendaire, loin des récits linéaires et des faits historiques.

Les 24 œuvres présentées s’éloignent volontairement de la chronologie de sa vie.

Au fil de cette exposition, Jeanne d’Arc apparaît souvent les yeux fermés.

C’est mon souhait.

En quête d’une vérité intérieure, flottant entre le réel et l’imaginaire, ce choix traduit ma volonté d’explorer une Jeanne méditative, presque mystique.

C’est dans cet espace onirique que je souhaite donner une autre dimension à son histoire.

Celle où l’humanité et le sacré se rencontrent.

Pour concrétiser cette vision singulière, j’ai intégré la technologie dans mon processus créatif. Grâce à des prompts précis et détaillés, j’ai pu modéliser des univers uniques, où lumière, textures et formes s’entrelacent.

Ce dialogue entre l’art et la technologie m’a permis de donner naissance à des œuvres qui, autrement, n’auraient jamais pu exister.

Chaque visuel est une invitation à rêver, à voyager au-delà des faits dans un univers où l’émotion prends le pas sur l’histoire.

Cette exposition vous invite à redécouvrir Jeanne d’Arc sous un angle nouveau, à travers une interprétation libre et personnelle.

Eric Peltier

L’exposition est libre d’accès au premier étage de l’hôtel de ville, tous les jours de 8H30 à 17H00 sauf le dimanche.

2 Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition photos Eric Peltier Jeanne d’Arc Le rêve d’une étoile lumière

Visual creation around the theme of Joan of Arc by Eric Peltier.

Joan of Arc

« The dream of a shining star

Trained at the geography faculty in Rouen, I developed a particular sensitivity to territories, traces of history and the collective imagination right from my early studies.

This analytical and poetic view of space was then enriched in Paris, where I worked for several years in photographic studios specializing in advertising and fashion. This gave me solid experience in visual staging, light management and the creation of images with strong symbolic value.

I’ve always wanted to create a visual and creative theme around Joan of Arc.

For me, she’s much more than a historical figure.

She embodies a timeless force, a universal figure who continues to fascinate through her mystery and symbolic power.

I was influenced by this heroine, in particular thanks to my uncle, who owns the Joan of Arc museum on Place du vieux-marché in Rouen. This place, steeped in history and emotion, allowed me to plunge into Joan’s fascinating universe and discover her many facets, both extraordinary and at times almost surreal.

With this work, I propose a dreamlike exploration of this legendary figure, far removed from linear narratives and historical facts.

The 24 works presented here deliberately depart from the chronology of her life.

Throughout the exhibition, Joan of Arc often appears with her eyes closed.

That’s my wish.

In search of an inner truth, floating between the real and the imaginary, this choice reflects my desire to explore a meditative, almost mystical Joan.

It is in this dreamlike space that I wish to give another dimension to her story.

One where humanity and the sacred meet.

To realize this singular vision, I have integrated technology into my creative process. Thanks to precise, detailed prompts, I’ve been able to model unique worlds where light, texture and form intertwine.

This dialogue between art and technology has enabled me to create works that would otherwise never have been possible.

Each visual is an invitation to dream, to travel beyond the facts into a universe where emotion takes precedence over history.

This exhibition invites you to rediscover Joan of Arc from a new angle, through a free and personal interpretation.

Eric Peltier

The exhibition is open to the public on the second floor of the town hall, daily from 8.30am to 5.00pm, except Sundays.

German :

Visuelle Gestaltung rund um das Thema Jeanne d’arc, erstellt von Eric Peltier.

Jeanne d’Arc

« Der Traum eines Sterns des Lichts » (The Dream of a Star Light)

Ausgebildet an der Geographischen Fakultät in Rouen, entwickelte ich schon während meines Studiums eine besondere Sensibilität für Gebiete, die Spuren der Geschichte und die kollektive Vorstellungswelt.

Dieser analytische und poetische Blick auf Räume wurde dann in Paris bereichert, wo ich mehrere Jahre in Fotostudios arbeitete, die auf Werbung und Mode spezialisiert waren. Dabei konnte ich viel Erfahrung in der visuellen Inszenierung, dem Umgang mit Licht und der Schaffung von Bildern mit hohem Symbolwert sammeln.

Ich wollte schon immer ein visuelles und kreatives Thema über Jeanne d’Arc realisieren.

Für mich ist sie viel mehr als nur eine historische Figur.

Sie verkörpert eine zeitlose Kraft, eine universelle Figur, die durch ihr Geheimnis und ihre Symbolkraft weiterhin fasziniert.

Ich wurde von dieser Heldin beeinflusst, vor allem durch meinen Onkel, den Besitzer des Musée Jeanne d’Arc am Place du vieux-marché in Rouen. Dieser geschichts- und emotionsgeladene Ort ermöglichte es mir, in die faszinierende Welt von Jeanne einzutauchen und ihre vielen Facetten zu entdecken, die sowohl außergewöhnlich als auch manchmal fast surrealistisch sind.

Mit dieser Arbeit schlage ich eine traumhafte Erkundung dieser legendären Figur vor, fernab von linearen Erzählungen und historischen Fakten.

Die 24 präsentierten Werke weichen bewusst von der Chronologie ihres Lebens ab.

Im Laufe dieser Ausstellung erscheint Jeanne d’Arc oft mit geschlossenen Augen.

Das ist mein Wunsch.

Auf der Suche nach einer inneren Wahrheit, zwischen Realität und Imagination schwebend, spiegelt diese Wahl meinen Willen wider, eine meditative, fast mystische Jeanne zu erforschen.

In diesem traumhaften Raum möchte ich ihrer Geschichte eine andere Dimension verleihen.

Eine, in der sich die Menschlichkeit und das Heilige begegnen.

Um diese einzigartige Vision zu verwirklichen, habe ich die Technologie in meinen kreativen Prozess integriert. Dank präziser und detaillierter Prompts konnte ich einzigartige Welten modellieren, in denen Licht, Texturen und Formen miteinander verwoben sind.

Dieser Dialog zwischen Kunst und Technologie hat es mir ermöglicht, Werke zu schaffen, die sonst nie hätten existieren können.

Jedes Bild ist eine Einladung zum Träumen, eine Reise jenseits der Fakten in eine Welt, in der die Emotionen die Geschichte überlagern.

Diese Ausstellung lädt Sie dazu ein, Jeanne d’Arc aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken, durch eine freie und persönliche Interpretation.

Eric Peltier

Die Ausstellung ist im ersten Stock des Rathauses täglich außer sonntags von 8:30 bis 17:00 Uhr frei zugänglich.

Italiano :

Creazione visiva di Eric Peltier sul tema di Giovanna d’Arco.

Giovanna d’Arco

« Il sogno di una stella splendente

Avendo studiato geografia a Rouen, ho sviluppato una particolare sensibilità per i territori, le tracce della storia e l’immaginario collettivo.

Questa visione analitica e poetica dello spazio si è poi arricchita a Parigi, dove ho lavorato per diversi anni in studi fotografici specializzati in pubblicità e moda. Questo mi ha permesso di acquisire una solida esperienza nella messa in scena visiva, nella gestione della luce e nella creazione di immagini dal forte valore simbolico.

Ho sempre desiderato creare un tema visivo e creativo intorno a Giovanna d’Arco.

Per me è molto più di una figura storica.

Incarna una forza senza tempo, una figura universale che continua ad affascinare per il suo mistero e il suo potere simbolico.

Sono stata influenzata da questa eroina, in particolare da mio zio, proprietario del museo di Giovanna d’Arco in Place du vieux-marché a Rouen. Questo luogo, ricco di storia e di emozioni, mi ha permesso di immergermi nell’affascinante mondo di Giovanna e di scoprire le sue molteplici sfaccettature, straordinarie e a volte quasi surreali.

Con questo lavoro, propongo un’esplorazione onirica di questa figura leggendaria, lontana da narrazioni lineari e fatti storici.

Le 24 opere in mostra si discostano volutamente dalla cronologia della sua vita.

Nel corso della mostra, Giovanna d’Arco appare spesso con gli occhi chiusi.

Questo è il mio desiderio.

Alla ricerca di una verità interiore, in bilico tra reale e immaginario, questa scelta riflette il mio desiderio di esplorare una Giovanna meditativa, quasi mistica.

È in questo spazio onirico che desidero dare un’altra dimensione alla sua storia.

Una dimensione in cui umanità e sacro si incontrano.

Per realizzare questa visione singolare, ho integrato la tecnologia nel mio processo creativo. Grazie a suggerimenti precisi e dettagliati, ho potuto modellare mondi unici in cui luce, texture e forme si intrecciano.

Questo dialogo tra arte e tecnologia mi ha permesso di creare opere che altrimenti non sarebbero mai state possibili.

Ogni immagine è un invito a sognare, a viaggiare oltre i fatti in un universo in cui l’emozione ha la precedenza sulla storia.

Questa mostra vi invita a riscoprire Giovanna d’Arco da una nuova angolazione, attraverso un’interpretazione libera e personale.

Eric Peltier

La mostra è aperta al pubblico al primo piano del Municipio, tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00, tranne la domenica.

Espanol :

Creación visual en torno al tema de Juana de Arco por Eric Peltier.

Juana de Arco

« El sueño de una estrella brillante

Al haber estudiado geografía en Rouen, desarrollé una sensibilidad particular por los territorios, las huellas de la historia y el imaginario colectivo.

Esta visión analítica y poética del espacio se enriqueció después en París, donde trabajé varios años en estudios fotográficos especializados en publicidad y moda. Esto me aportó una sólida experiencia en la puesta en escena visual, la gestión de la luz y la creación de imágenes con un fuerte valor simbólico.

Siempre he querido crear un tema visual y creativo en torno a Juana de Arco.

Para mí es mucho más que una figura histórica.

Encarna una fuerza intemporal, una figura universal que sigue fascinando por su misterio y su poder simbólico.

Esta heroína influyó en mí, sobre todo a través de mi tío, propietario del museo Juana de Arco de la plaza Vieux-Marché de Ruán. Este lugar, cargado de historia y emoción, me permitió sumergirme en el fascinante mundo de Juana y descubrir sus múltiples facetas, a la vez extraordinarias y a veces casi surrealistas.

Con esta obra, propongo una exploración onírica de esta figura legendaria, alejada de las narraciones lineales y de los hechos históricos.

Las 24 obras de la exposición se alejan deliberadamente de la cronología de su vida.

A lo largo de la exposición, Juana de Arco aparece a menudo con los ojos cerrados.

Ese es mi deseo.

En busca de una verdad interior, flotando entre lo real y lo imaginario, esta elección refleja mi deseo de explorar una Juana meditativa, casi mística.

Es en este espacio onírico donde deseo dar otra dimensión a su historia.

Una en la que la humanidad y lo sagrado se encuentran.

Para hacer realidad esta visión singular, he integrado la tecnología en mi proceso creativo. Gracias a indicaciones precisas y detalladas, he podido modelar mundos únicos donde la luz, las texturas y las formas se entrelazan.

Este diálogo entre arte y tecnología me ha permitido crear obras que de otro modo nunca habrían sido posibles.

Cada visual es una invitación a soñar, a viajar más allá de los hechos a un universo donde la emoción prima sobre la historia.

Esta exposición le invita a redescubrir a Juana de Arco desde un nuevo ángulo, a través de una interpretación libre y personal.

Eric Peltier

La exposición está abierta al público en la primera planta del Ayuntamiento, todos los días de 8.30 a 17.00 horas, excepto los domingos.

L’événement Exposition photos Eric Peltier Jeanne d’Arc Le rêve d’une étoile lumière Rouen a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme Rouen tourisme