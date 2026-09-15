Exposition – Photos et artisanat Salle annexe des Annonciades Pontarlier
dimanche 1 novembre 2026 · Salle annexe des Annonciades · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Exposition – Photos et artisanat
Salle annexe des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-11-01
L’aide à l’enfance tibétaine organise une exposition photos et artisanat.
Cette exposition vous fera voyager par les 5 sens dans l’Himalaya, au Tibet, au Zanskar et au Népal.
Entrée libre. .
Salle annexe des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 76 63 07 aetdelegation25@orange.fr
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English : Exposition – Photos et artisanat
L’événement Exposition – Photos et artisanat Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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