Exposition – Photos et artisanat Salle annexe des Annonciades Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Exposition – Photos et artisanat

Salle annexe des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-11-01

L’aide à l’enfance tibétaine organise une exposition photos et artisanat.

Cette exposition vous fera voyager par les 5 sens dans l’Himalaya, au Tibet, au Zanskar et au Népal.

Entrée libre. .

Salle annexe des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 76 63 07 aetdelegation25@orange.fr

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English : Exposition – Photos et artisanat

L’événement Exposition – Photos et artisanat Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS