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AGENDA · Pontarlier

Exposition – Photos et artisanat Salle annexe des Annonciades Pontarlier

dimanche 1 novembre 2026 · Salle annexe des Annonciades · Pontarlier

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle annexe des Annonciades
Adresse
69 Rue de la République
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Pontarlier

Exposition – Photos et artisanat

Salle annexe des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-11-01

L’aide à l’enfance tibétaine organise une exposition photos et artisanat.
Cette exposition vous fera voyager par les 5 sens dans l’Himalaya, au Tibet, au Zanskar et au Népal.
Entrée libre.   .

Salle annexe des Annonciades 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 76 63 07  aetdelegation25@orange.fr

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English : Exposition – Photos et artisanat

L’événement Exposition – Photos et artisanat Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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