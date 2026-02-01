Exposition photos et documentaire Plogoff, regards croisés sur une lutte

Salle Communale Ti Plougon Beg Ar Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Tout public, Entrée libre !!!

Samedi 21 février, l’association “Plogoff, mémoire d’une lutte” assurera une permanence de l’exposition de photos Regards croisés

sur une lutte . Le documentaire Le dossier Plogoff sera aussi diffusé en continu. Sur place, vous pourrez échanger avec des passeurs de mémoire de l’association “Plogoff Mémoire d’une Lutte”.

L’exposition a été réalisée en collaboration avec l’association Les Amis de la Baie d’Audierne et présentée de mai à octobre 2022 à la Maison de la baie d’Audierne à Tréguennec. En complément, vous découvrirez des coupures de presse, datant de juin 1976, sur les premières manifestations à Plogoff il y a 50 ans. .

Salle Communale Ti Plougon Beg Ar Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photos et documentaire Plogoff, regards croisés sur une lutte

L’événement Exposition photos et documentaire Plogoff, regards croisés sur une lutte Plogoff a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz