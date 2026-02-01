Exposition photos et documentaire Plogoff, regards croisés sur une lutte Plogoff
Salle Communale Ti Plougon Beg Ar Raz Plogoff Finistère
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Tout public, Entrée libre !!!
Samedi 21 février, l’association “Plogoff, mémoire d’une lutte” assurera une permanence de l’exposition de photos Regards croisés
sur une lutte . Le documentaire Le dossier Plogoff sera aussi diffusé en continu. Sur place, vous pourrez échanger avec des passeurs de mémoire de l’association “Plogoff Mémoire d’une Lutte”.
L’exposition a été réalisée en collaboration avec l’association Les Amis de la Baie d’Audierne et présentée de mai à octobre 2022 à la Maison de la baie d’Audierne à Tréguennec. En complément, vous découvrirez des coupures de presse, datant de juin 1976, sur les premières manifestations à Plogoff il y a 50 ans. .
Salle Communale Ti Plougon Beg Ar Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46
