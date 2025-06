Exposition photos et peintures Arts en Grun Rue de la république Val de Louyre et Caudeau 2 juillet 2025 07:00

Exposition photos et peintures Arts en Grun Rue de la république Halle du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Exposition photos et peintures par le collectif d’artistes d’Arts en Grun, à découvrir dans la Halle du Marché aux truffes du 2 au 16 juillet à Sainte-Alvère.

Vernissage lundi 7 juillet à 11 heures.

Entrée gratuite

Rue de la république Halle du Marché aux Truffes

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 55 85

English :

An exhibition of photographs and paintings by the Arts en Grun artists’ collective, on show in the Truffle Market Hall from 2 to 16 July in Sainte-Alvère.

Opening on Monday 7 July at 11am.

Free admission

German :

Foto- und Gemäldeausstellung des Künstlerkollektivs d’Arts en Grun, zu sehen in der Halle des Trüffelmarkts vom 2. bis 16. Juli in Sainte-Alvère.

Vernissage am Montag, den 7. Juli um 11 Uhr.

Freier Eintritt

Italiano :

Una mostra di foto e dipinti del collettivo di artisti Arts en Grun, in programma nella Sala del Mercato del Tartufo dal 2 al 16 luglio a Sainte-Alvère.

Inaugurazione lunedì 7 luglio alle 11.00.

Ingresso libero

Espanol :

Exposición de fotografías y pinturas del colectivo de artistas Arts en Grun, en la Sala del Mercado de la Trufa, del 2 al 16 de julio en Sainte-Alvère.

Inauguración el lunes 7 de julio a las 11h.

Entrada gratuita.

