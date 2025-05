Exposition Photos et Peintures Emma TOURNEUR & Caroline Watrigant – Salle du Bastion Royal Le Château-d’Oléron, 2 juin 2025 10:00, Le Château-d'Oléron.

Charente-Maritime

Exposition Photos et Peintures Emma TOURNEUR & Caroline Watrigant Salle du Bastion Royal La Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-06-02 10:00:00

fin : 2025-06-11 19:00:00

2025-06-02

Exposition de photos et peintures d’Emma TOURNEUR et Caroline WATRIGANT

Salle du Bastion Royal La Citadelle

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 18 96

English :

Photo and painting exhibition by Emma TOURNEUR and Caroline WATRIGANT

German :

Foto- und Gemäldeausstellung von Emma TOURNEUR und Caroline WATRIGANT

Italiano :

Mostra di fotografie e dipinti di Emma TOURNEUR e Caroline WATRIGANT

Espanol :

Exposición de fotografías y pinturas de Emma TOURNEUR y Caroline WATRIGANT

