Exposition photos et vidéos de cigognes noires Mairie d’HARSAULT Mairie d’HAUTMOUGEY La Vôge-les-Bains

Exposition photos et vidéos de cigognes noires

Mairie d’HARSAULT Mairie d’HAUTMOUGEY MAIRIE HARSAULT La Vôge-les-Bains Vosges

Exposition photos et vidéos de cigognes noires. Oiseaux emblématiques, rares, discrets présents dans la plaine des Vosges.

Dimanche 23 novembre salle sous la Mairie d’Harsault

Dimanche 30 novembre salle de la la Mairie d’Hautmougey

Cette exposition met en lumière la présence rare et discrète de la Cigogne noire dans notre territoire, notamment sur les communes de Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt et Escles…

À travers des images, vidéos et témoignages captés sur le terrain, les organisateurs souhaitent faire découvrir la richesse écologique des paysages de ce secteur et sensibiliser le public à la nécessité de préserver cette espèce emblématique, indicatrice de la bonne santé de nos milieux naturels.

Une sensibilisation pour la protection de la biodiversité locale et la valorisation du patrimoine naturel de la Vôge.Tout public

Mairie d’HARSAULT Mairie d’HAUTMOUGEY MAIRIE HARSAULT La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 64 18 97 76

English :

Photo and video exhibition of black storks. Emblematic, rare and discreet birds of the Vosges plain.

Sunday, November 23 salle sous la Mairie d’Harsault

Sunday, november 30 salle de la Mairie d’Hautmougey

This exhibition highlights the rare and discreet presence of the Black Stork in our region, particularly in the communes of Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt and Escles?

Through images, videos and testimonials captured in the field, the organizers hope to reveal the ecological richness of the landscapes in this area, and raise public awareness of the need to preserve this emblematic species, an indicator of the good health of our natural environments.

Raising awareness for the protection of local biodiversity and the enhancement of the Vôge’s natural heritage.

German :

Foto- und Videoausstellung von Schwarzstörchen. Emblematische, seltene und diskrete Vögel, die in der Ebene der Vogesen vorkommen.

Sonntag, 23. November Saal unter dem Rathaus von Harsault

Sonntag, 30. November Saal unter dem Rathaus von Hautmougey

Diese Ausstellung beleuchtet die seltene und diskrete Präsenz des Schwarzstorchs in unserer Region, insbesondere in den Gemeinden Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt und Escles

Anhand von Bildern, Videos und Berichten, die vor Ort aufgenommen wurden, möchten die Organisatoren den ökologischen Reichtum der Landschaften in diesem Gebiet entdecken lassen und die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit sensibilisieren, diese emblematische Art zu schützen, die ein Indikator für die Gesundheit unserer natürlichen Lebensräume ist.

Eine Sensibilisierung für den Schutz der lokalen Biodiversität und die Aufwertung des Naturerbes der Vôge.

Italiano :

Mostra fotografica e video sulle cicogne nere. Uccelli emblematici, rari e discreti, presenti nella pianura dei Vosgi.

Domenica 23 novembre, nella sala sotto la Mairie di Harsault

Domenica 30 novembre nel municipio di Hautmougey

Questa mostra mette in evidenza la presenza rara e discreta della cicogna nera nel nostro territorio, in particolare nei comuni di Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt e Escles?

Attraverso immagini, video e testimonianze catturate sul campo, gli organizzatori sperano di mostrare la ricchezza ecologica dei paesaggi di questa zona e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di preservare questa specie emblematica, indicatore della buona salute dei nostri ambienti naturali.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere la biodiversità locale e valorizzare il patrimonio naturale del Vôge.

Espanol :

Exposición de fotos y vídeos de cigüeñas negras. Aves emblemáticas, raras y discretas de la llanura de los Vosgos.

Domingo 23 de noviembre en la sala bajo la Mairie de Harsault

Domingo 30 de noviembre en el ayuntamiento de Hautmougey

Esta exposición pone de relieve la rara y discreta presencia de la cigüeña negra en nuestra región, especialmente en los municipios de Harsault, Hautmougey, Pierrefitte, Valfroicourt y Escles?

A través de imágenes, vídeos y testimonios captados sobre el terreno, los organizadores pretenden mostrar la riqueza ecológica de los paisajes de esta zona y sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de preservar esta especie emblemática, que es un indicador de la buena salud de nuestros entornos naturales.

El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de proteger la biodiversidad local y valorizar el patrimonio natural del Vôge.

