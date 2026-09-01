Informations pratiques

Magalas

EXPOSITION PHOTOS ETHNOGRAPILLAGES

6 Avenue de la mairie Magalas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-18

Exposition du Pays Haut Languedoc et Vignobles.

Photographe Sylvie Goussopoulos

Ethnographe Zoë Valat

Notre territoire, au profil géographique varié, offre des crus AOP et IGP… Cette mosaïque est le résultat du travail des générations de vignerons qui l’ont construite. Cette exposition ethnographique est née des différentes entrevues de quelques unes de ces personnalités.

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6 Avenue de la mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

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English :

Exhibition on the Haut-Languedoc Region and Its Vineyards.

Photographer: Sylvie Goussopoulos

Ethnographer: Zo%EB Valat

Our region, with its varied geography, offers AOP and IGP wines? This mosaic is the result of the work of generations of winemakers who have shaped it. This ethnographic exhibition was created based on interviews with some of these individuals.

L’événement EXPOSITION PHOTOS ETHNOGRAPILLAGES Magalas a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS