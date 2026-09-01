EXPOSITION PHOTOS ETHNOGRAPILLAGES Magalas
vendredi 18 septembre 2026 · Magalas
Informations pratiques
Magalas
EXPOSITION PHOTOS ETHNOGRAPILLAGES
6 Avenue de la mairie Magalas Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-18
Exposition du Pays Haut Languedoc et Vignobles.
Photographe Sylvie Goussopoulos
Ethnographe Zoë Valat
Notre territoire, au profil géographique varié, offre des crus AOP et IGP… Cette mosaïque est le résultat du travail des générations de vignerons qui l’ont construite. Cette exposition ethnographique est née des différentes entrevues de quelques unes de ces personnalités.
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6 Avenue de la mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
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English :
Exhibition on the Haut-Languedoc Region and Its Vineyards.
Photographer: Sylvie Goussopoulos
Ethnographer: Zo%EB Valat
Our region, with its varied geography, offers AOP and IGP wines? This mosaic is the result of the work of generations of winemakers who have shaped it. This ethnographic exhibition was created based on interviews with some of these individuals.
L’événement EXPOSITION PHOTOS ETHNOGRAPILLAGES Magalas a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS
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