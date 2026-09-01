Exposition photos Rue du Collège Eu
vendredi 18 septembre 2026 · Rue du Collège · Eu
Informations pratiques
Eu
Exposition photos
Rue du Collège Chapelle du Collège Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-18
Expression libre, thème collectif : Le reflet.
Exposition du photo club eudois.
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Le dimanche de 14h à 18h. .
Rue du Collège Chapelle du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie presidentpce76@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition photos
L’événement Exposition photos Eu a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- Levez les yeux ! Avant après : regards sur l’évolution d’un monument à travers les témoignages photographiques, Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent, Eu 18 septembre 2026
- Atelier de Calligraphie Place Isabelle d’Orléans Eu 18 septembre 2026
- Conférence : Des Vikings à Guillaume | Eu : Porte de la Normandie Théâtre du Château Eu 18 septembre 2026
- Rencontre Camille Martin Librairie Encre Marine Eu 18 septembre 2026
- Fête Viking et Normande Eu 19 septembre 2026