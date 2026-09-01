Exposition photos Rue du Collège Eu

vendredi 18 septembre 2026 · Rue du Collège · Eu

Informations pratiques

Eu

Exposition photos

Rue du Collège Chapelle du Collège Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-18

Expression libre, thème collectif : Le reflet.

Exposition du photo club eudois.

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Le dimanche de 14h à 18h. .

Rue du Collège Chapelle du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie presidentpce76@gmail.com

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English : Exposition photos

L’événement Exposition photos Eu a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers